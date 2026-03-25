Il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle hanno annunciato il loro sostegno alla ricandidatura di Maria Terranova come sindaco di Termini Imerese. La decisione è stata comunicata ufficialmente, confermando la volontà di entrambe le forze politiche di appoggiare nuovamente la candidata per le prossime elezioni amministrative.

Maria Terranova incassa l'endorsement di Pd e M5S per candidarsi ancora una volta e conquistare la poltrona da sindaco di Termini Imerese. Il Movimento 5 Stelle e il Partito Democratico, “nel solco del sostegno già espresso nel 2020 alla prima cittadina di Maria Terranova - che ha portato alla vittoria e a 5 anni di buon governo - confermano oggi con convinzione il proprio impegno a rinnovare tale fiducia”, si legge in una nota sul progetto politico che sarà appoggiato anche da alcune liste civiche ancora in fase di definizione. “Un’esperienza che ha rappresentato il primo esempio, a livello locale in Italia, di coalizione progressista tra le due forze politiche. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

© Palermotoday.it - Termini Imerese, arriva l’endorsement di Pd e M5S: "Sosterremo la ricandidatura di Maria Terranova"

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