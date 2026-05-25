Elezioni a Talamona vittoria schiacciante per Davide Menegola

Da sondriotoday.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Alle elezioni comunali di Talamona, il sindaco uscente Davide Menegola ha ottenuto il 75,59% dei voti, confermandosi alla guida del municipio. La sua lista, “Talamona Continua 2026”, ha ottenuto un risultato schiacciante rispetto agli avversari. La partecipazione alle urne non è stata specificata. La vittoria permette a Menegola di continuare il mandato iniziato in precedenza.

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Vittoria schiacciante per il sindaco uscente Davide Menegola (“Talamona Continua 2026”), che si conferma alla guida del comune con il 75,59% dei voti alle comunali 2026. Un risultato netto che non lascia spazio a interpretazioni che permette a Menegola di mantenere anche io ruolo di presidente. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

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