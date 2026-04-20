Elezioni Bulgaria | vittoria schiacciante per i progressisti

Le elezioni in Bulgaria si sono concluse con un risultato netto per il partito progressista, che ha ottenuto un largo consenso. La vittoria è stata determinata dai voti espressi dagli elettori, portando il partito a ottenere la maggioranza dei seggi disponibili. La campagna elettorale si è svolta negli ultimi mesi, con i candidati che hanno presentato le proprie proposte ai cittadini. Ora si attende la formazione del nuovo governo e l’organizzazione delle successive attività politiche.

Le elezioni in Bulgaria si sono concluse con una vittoria schiacciante per il partito progressista guidato dall’ex presidente Rumen Radev. “Abbiamo sconfitto l’apatia, ma la sfiducia nei politici bulgari rimane e c’è ancora molto lavoro da fare”, ha detto Radev. L’ennesimo voto anticipato in Bulgaria si è tenuto in una situazione di malessere sociale. Si sono concluse le elezioni in Bulgaria, l’ottavo voto anticipato negli ultimi cinque anni. Secondo gli ultimi risultati pubblicati, si va verso un trionfo del partito progressista Bulgaria Progressista (PB), guidato dall’ex presidente Rumen Radev, che con 45,9% dei voti otterrebbe oltre 120 seggi al Parlamento.🔗 Leggi su Periodicodaily.com © Periodicodaily.com - Elezioni Bulgaria: vittoria schiacciante per i progressisti Notizie correlate Leggi anche: Elezioni Provinciali di Avellino: Vittoria Schiacciante per Pino Graziano Portogallo, elezioni presidenziali: le proiezioni indicano una vittoria schiacciante di SeguroLe proiezioni dei principali istituti di sondaggio indicano una vittoria ampia di António José Seguro, candidato del Partito Socialista, al secondo... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Dopo Ungheria, Bulgaria, Cipro, Svezia e Lettonia: le elezioni nell’UE nel 2026; Rumen Radev verso una vittoria netta in Bulgaria: svolta politica e possibili tensioni con l’Ue; Bulgaria: l'ex presidente filorusso verso una vittoria schiacciante alle elezioni; Bulgaria: disinformazione in vista delle elezioni anticipate del 19 aprile. Elezioni in Bulgaria, risultati parziali: ex presidente Radev avanti, crollo conservatoriLeggi su Sky TG24 l'articolo Elezioni in Bulgaria, risultati parziali: ex presidente Radev avanti, crollo conservatori ... tg24.sky.it Elezioni in Bulgaria, l’ex presidente euroscettico Radev verso la vittoriaSi era dimesso a gennaio e ricandidato per «distruggere il modello oligarchico e combattere la mafia infiltratasi in tutti i livelli di governo del paese». Ora il suo partito si appresta a conquistare ... editorialedomani.it ELEZIONI IN BULGARIA. IL RITORNO DI RADEV: UN TERREMOTO CHE FA TREMARE BRUXELLES - facebook.com facebook Elezioni #Bulgaria – Ruman #Radev verso il trionfo. Secondo lo scrutinio parallelo delle case sondaggistiche, Bulgaria Progressista si attesta al 45%, ottenendo la maggioranza assoluta. Si chiude così una fase di instabilità politica segnata da 8 elezioni p x.com