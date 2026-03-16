Elezioni Provinciali di Avellino | Vittoria Schiacciante per Pino Graziano

Alle elezioni provinciali di Avellino, Pino Graziano, consigliere uscente e Vicesindaco di Lauro, ha ottenuto una vittoria netta. Con circa 5.000 voti, ha superato gli avversari e si è confermato come il candidato più votato nella sua lista. L’affluenza degli elettori ha mostrato un buon coinvolgimento nel processo elettorale di questa tornata.

Il Vicesindaco di Lauro conquista 5.162 punti, premiata la vicinanza al territorio Grande affermazione alle Elezioni Provinciali di Avellino per il consigliere uscente Pino Graziano, Vicesindaco di Lauro, che conquista 5.162 punti in una competizione che vedeva 75 consiglieri comunali candidati provenienti da tutto il territorio provinciale. Il consenso ottenuto rappresenta un segnale chiaro: quando la politica si fonda sull’impegno concreto, sulla serietà e sulla vicinanza ai territori, i risultati arrivano. Il risultato conseguito da Graziano assume ancora più valore alla luce dell’ampia partecipazione e del livello della competizione, confermando la fiducia e la stima maturate nel corso del suo impegno istituzionale. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it Articoli correlati Portogallo, elezioni presidenziali: le proiezioni indicano una vittoria schiacciante di SeguroLe proiezioni dei principali istituti di sondaggio indicano una vittoria ampia di António José Seguro, candidato del Partito Socialista, al secondo... Elezioni provinciali ad Avellino, presentata la lista "Proposta civica per l'Irpinia"È stata ufficialmente depositata questa mattina, presso l’Ufficio Elettorale di Palazzo Caracciolo, la lista “Proposta Civica per l’Irpinia” in vista... Una selezione di notizie su Elezioni Provinciali di Temi più discussi: Elezioni provinciali in Irpinia, al voto 1.317 amministratori: cinque liste per dodici seggi in consiglio provinciale; Elezioni provinciali Avellino, via al voto: come funziona, i candidati e le liste; Affluenza altissima alle elezioni del Consiglio Provinciale: vota il 93,39% degli aventi diritto; Avellino: elezioni provinciali, si vota per il consiglio a Palazzo Caracciolo. Elezioni provinciali di Avellino, i voti di lista e i dodici consiglieri elettiIl Partito Democratico si conferma primo partito alle elezioni per il rinnovo del Consiglio Provinciale di Avellino con 25.435 voti, conquistando tre seggi. Seguono Proposta Civica per l’Irpinia con 2 ... atripaldanews.it Elezioni Provinciali di Avellino, ampio consenso per il vicesindaco di Lauro Pino GrazianoImportante risultato alle Elezioni Provinciali di Avellino per il consigliere uscente Pino Graziano, attuale vicesindaco di Lauro, che ottiene 5.162 punti in una competizione che ha visto candidati 75 ... irpiniaoggi.it TERRITORIO - Elezioni provinciali nelle Marche. Elezioni di secondo livello: oggi, dalle 8 alle 20, i sindaci e consiglieri comunali sono stati chiamati ad eleggere i presidenti delle province di Ancona, Macerata, Fermo e Ascoli Piceno. A Pesaro Urbino si voterà - facebook.com facebook