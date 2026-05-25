Elezioni a Talamona Menegola riconfermato | i commenti di vincitori e vinti

Da sondriotoday.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Talamona, Menegola è stato riconfermato sindaco dopo le elezioni comunali. I cittadini hanno votato per eleggere il nuovo sindaco e rinnovare il consiglio comunale. La giornata elettorale si è svolta senza incidenti. I risultati ufficiali sono stati comunicati nel tardo pomeriggio. I candidati della lista avversaria hanno commentato la vittoria di Menegola. Nessuna altra informazione sui numeri o le percentuali di voto è stata diffusa.

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Giornata elettorale a Talamona, dove i cittadini sono stati chiamati alle urne per eleggere il nuovo sindaco e rinnovare il consiglio comunale. Lo scrutinio, concluso nel pomeriggio di lunedì 25 maggio, ha sancito una vittoria netta per Davide Menegola, candidato della lista civica “Talamona. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

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