Elezioni a Talamona Menegola riconfermato | i commenti di vincitori e vinti

Notizia in breve

A Talamona, Menegola è stato riconfermato sindaco dopo le elezioni comunali. I cittadini hanno votato per eleggere il nuovo sindaco e rinnovare il consiglio comunale. La giornata elettorale si è svolta senza incidenti. I risultati ufficiali sono stati comunicati nel tardo pomeriggio. I candidati della lista avversaria hanno commentato la vittoria di Menegola. Nessuna altra informazione sui numeri o le percentuali di voto è stata diffusa.