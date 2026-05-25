Elezioni a San Gregorio in Sassola 2026 | risultati sindaco

Alle elezioni amministrative a San Gregorio in Sassola, le urne sono aperte e si attende l’affluenza dei cittadini. Dalle 15 sarà disponibile un aggiornamento sull’affluenza e, successivamente, saranno diffusi i risultati ufficiali per la corsa a sindaco. Al momento, non sono stati comunicati dati definitivi né risultati parziali. Le operazioni di voto continueranno fino alla chiusura prevista, senza indicazioni su eventuali turni di ballottaggio.

I risultati delle elezioni amministrative a San Gregorio in Sassola. A partire dalle 15 pubblicheremo in questo articolo tutti gli aggiornamenti sull'affluenza e, appena disponibili, i risultati per la corsa a sindaco. Articolo in aggiornamento. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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27-04-2026 - Nel Lazio 37 comuni alle urne i prossimi 24 e 25 maggio

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