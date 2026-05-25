Elezioni a Riofreddo 2026 | risultati sindaco

Notizia in breve

Alle 15 saranno pubblicati gli aggiornamenti sull’affluenza alle elezioni amministrative a Riofreddo nel 2026. Successivamente saranno disponibili i risultati ufficiali per la corsa a sindaco. La giornata elettorale si svolge oggi, con i cittadini chiamati a votare per scegliere il nuovo primo cittadino. I dati sull’affluenza e i risultati saranno aggiornati nel corso della giornata in questo articolo.