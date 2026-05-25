Elezioni a Riofreddo 2026 | risultati sindaco
Alle 15 saranno pubblicati gli aggiornamenti sull’affluenza alle elezioni amministrative a Riofreddo nel 2026. Successivamente saranno disponibili i risultati ufficiali per la corsa a sindaco. La giornata elettorale si svolge oggi, con i cittadini chiamati a votare per scegliere il nuovo primo cittadino. I dati sull’affluenza e i risultati saranno aggiornati nel corso della giornata in questo articolo.
I risultati delle elezioni amministrative a Riofreddo. A partire dalle 15 pubblicheremo in questo articolo tutti gli aggiornamenti sull'affluenza e, appena disponibili, i risultati per la corsa a sindaco. Articolo in aggiornamento. 🔗 Leggi su Romatoday.it
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