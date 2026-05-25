Elezioni a Percile 2026 | risultati sindaco

Alle 15 sono stati pubblicati i dati sull’affluenza alle urne a Percile. I risultati delle elezioni amministrative per il ruolo di sindaco sono ancora in attesa di pubblicazione. La consultazione riguarda le elezioni del 2026, con aggiornamenti che verranno inseriti nel corso del pomeriggio. La partecipazione degli elettori e gli esiti ufficiali saranno comunicati appena disponibili.

I risultati delle elezioni amministrative a Percile. A partire dalle 15 pubblicheremo in questo articolo tutti gli aggiornamenti sull'affluenza e, appena disponibili, i risultati per la corsa a sindaco.Articolo in aggiornamento. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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