Comunali De Luca fa il pieno a Salerno | è al 56-60% neI primo exit poll

Il primo exit poll indica che Vincenzo De Luca ottiene tra il 56% e il 60% dei voti nelle elezioni comunali di Salerno. La sua candidatura sembra aver raccolto un ampio consenso tra gli elettori. Nessuna informazione ufficiale ancora sui risultati definitivi, ma le proiezioni suggeriscono un risultato molto favorevole per l’attuale sindaco. Le urne sono state chiuse e le operazioni di scrutinio sono in corso.

Comunali, si vota fino alle 15. Giù l’affluenza media (ma non a Salerno). Stasera i primi verdetti Si prospetta un plebiscito per Vincenzo De Luca, tornato a candidarsi sindaco di Salerno. L’ex governatore della Campania – a capo di una coalizione di centrosinistra con diverse liste civiche (ma non il simbolo del Pd) – secondo il primo exit poll di Opinio-Rai si attesterebbe tra il 56 e il 60% dei consensi. Staccatissimi gli sfidanti: Gherardo Maria Marenghi (centrodestra) e Franco Massimo Lanocita (M5S-Avs) sono dati entrambi tra il 14 e il 18%. Comunali, si vota fino alle 15. Giù l’affluenza media (ma non a Salerno). Stasera i primi... 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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POLITICA. DE LUCA GUARDA ALLA POLTRONA DI SINDACO DI SALERNO

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