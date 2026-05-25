Elezioni a Salerno il commissario Panico ordina la copertura di tutti i manifesti elettorali

Da salernotoday.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il commissario straordinario del Comune ha ordinato la copertura di tutti i manifesti elettorali affissi in città per le imminenti elezioni comunali. La decisione riguarda tutti i cartelloni posizionati in strada e in luoghi pubblici. La disposizione è stata firmata dal prefetto incaricato. Nessun manifesto è stato escluso dall’ordine. La copertura deve essere completata entro pochi giorni. Non sono stati forniti dettagli sulle motivazioni di questa misura.

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Una decisione senza precedenti a Salerno: il commissario straordinario del Comune, il prefetto Vincenzo Panico, ha disposto la copertura di tutti i manifesti elettorali affissi in città in occasione delle elezioni comunali. Il provvedimento è stato adottato per garantire il rispetto del silenzio. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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