Ore di sostegno insufficienti e PEI mai redatto | il TAR nomina il commissario ad acta e ordina la copertura completa per l’alunno con disabilità grave

Il tribunale amministrativo ha nominato un commissario ad acta per garantire la copertura completa delle ore di sostegno e ha ordinato la redazione del Piano Educativo Individualizzato (PEI) per un alunno con disabilità grave. La decisione arriva dopo che si sono riscontrate insufficienti ore di sostegno e l’assenza del PEI, documenti fondamentali per l’assistenza dello studente. La madre del minore aveva presentato un ricorso contro la scuola.