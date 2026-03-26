Ore di sostegno insufficienti e PEI mai redatto | il TAR nomina il commissario ad acta e ordina la copertura completa per l’alunno con disabilità grave
Il tribunale amministrativo ha nominato un commissario ad acta per garantire la copertura completa delle ore di sostegno e ha ordinato la redazione del Piano Educativo Individualizzato (PEI) per un alunno con disabilità grave. La decisione arriva dopo che si sono riscontrate insufficienti ore di sostegno e l’assenza del PEI, documenti fondamentali per l’assistenza dello studente. La madre del minore aveva presentato un ricorso contro la scuola.
La madre di un alunno con disabilità grave, iscritto alla scuola secondaria di primo grado di un istituto scolastico, in provincia di Caserta, ha presentato ricorso al TAR Campania il 18 settembre scorso, agendo in qualità di esercente la responsabilità genitoriale (titolare del diritto di cura e rappresentanza legale del minore). L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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