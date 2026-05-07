Elezioni a Salerno De Luca prenota piazza Portanova | cinque candidati sindaci dal Commissario

Da salernotoday.it 7 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Salerno si avvicinano le elezioni comunali previste per il 24 e 25 maggio, con il clima politico che si fa più acceso. Il commissario ha già prenotato piazza Portanova, dove si svolgeranno alcuni incontri pubblici. Cinque candidati si preparano a sfidarsi per la fascia di sindaco, mentre le campagne elettorali iniziano a muovere i primi passi nella città.

Si accende il clima politico a Salerno in vista della campagna elettorale per le amministrative del 24 e 25 maggio. Al centro delle polemiche c’è la prenotazione di Piazza Portanova per le giornate del 21 e 22 maggio, una scelta che secondo alcuni schieramenti rischierebbe di impedire agli altri.🔗 Leggi su Salernotoday.it

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