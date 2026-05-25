Elezioni a Roiate 2026 | risultati sindaco

Notizia in breve

Alle 15 sono stati comunicati i primi dati sull’affluenza alle urne a Roiate, mentre i risultati ufficiali per la corsa a sindaco saranno pubblicati successivamente. In questa giornata si sono recati alle urne cittadini e cittadine per scegliere il nuovo primo cittadino del paese. I seggi sono rimasti aperti fino a sera, in attesa di conoscere l’esito delle votazioni.