Elezioni a Roiate 2026 | risultati sindaco

Da romatoday.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Alle 15 sono stati comunicati i primi dati sull’affluenza alle urne a Roiate, mentre i risultati ufficiali per la corsa a sindaco saranno pubblicati successivamente. In questa giornata si sono recati alle urne cittadini e cittadine per scegliere il nuovo primo cittadino del paese. I seggi sono rimasti aperti fino a sera, in attesa di conoscere l’esito delle votazioni.

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I risultati delle elezioni amministrative a Roiate. A partire dalle 15 pubblicheremo in questo articolo tutti gli aggiornamenti sull'affluenza e, appena disponibili, i risultati per la corsa a sindaco. Articolo in aggiornamento. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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