Elezioni a Reggio Calabria 2026 risultati sindaco e Comune | notizie e aggiornamenti in diretta

Le urne sono state chiuse a Reggio Calabria e lo spoglio delle schede è iniziato. Sono 196 le sezioni coinvolte nella conta dei voti, che determineranno il nuovo sindaco e i componenti del Consiglio comunale. I risultati ufficiali saranno disponibili nelle prossime ore.

Urne chiuse definitivamente e stop al voto. I giochi sono fatti. Adesso, con lo spoglio delle schede, inizia la conta dei voti nelle 196 sezioni sparse sul territorio cittadino che decreteranno il nuovo sindaco di Reggio Calabria, i nomi dei componenti che andranno a comporre il Consiglio. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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