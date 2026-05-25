Elezioni a Messina 2026 risultati sindaco e Comune | notizie e aggiornamenti in diretta

Da messinatoday.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Le urne sono state chiuse a Messina e le operazioni di voto sono terminate. Ora si procede con lo scrutinio dei voti per le elezioni comunali e per la scelta del sindaco.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

 Urne chiuse definitivamente a Messina e stop alle operazioni di voto: si passa ora alla fase dello scrutinio. Con la chiusura dei seggi prende avvio la conta delle schede nelle 262 sezioni distribuite sul territorio cittadino, da cui emergeranno i nuovi equilibri politici della città. Lo spoglio. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Elezioni a Reggio, Pazzano punta alla trasparenza e alla digitalizzazione

Video Elezioni a Reggio, Pazzano punta alla trasparenza e alla digitalizzazione

Notizie e thread social correlati

Elezioni, Messina al voto: notizie e aggiornamenti in direttaAlle 7 di questa mattina sono stati aperti i seggi in tutta la città, con 253 sezioni ordinarie e 9 sezioni speciali.

Elezioni amministrative 2026, risultati sindaco comune per comuneAlle 15 di lunedì 25 maggio sono iniziati lo spoglio e la pubblicazione dei risultati delle elezioni amministrative 2026 nella Tuscia.

Temi più discussi: Elezioni amministrative 24 e 25 maggio 2026, con eventuale secondo turno di votazione per l’elezione del sindaco 7 e 8 Giugno 2026.; Elezioni comunali a Messina, chi sono i candidati sindaco; Elezioni a Messina 2026, affluenza al 13,88% a mezzogiorno: affluenza sotto il dato del 2022; Messina. Elezioni amministrative 24 e 25 maggio 2026: giorni e orari per la presentazione delle liste elettorali al Comune.

elezioni a messina 2026Elezioni comunali 2026, i risultati in diretta: alle 15 i primi exit poll e l’affluenza definitiva, poi parte lo spoglioLe elezioni comunali 2026 in diretta con i risultati definitivi dopo la chiusura dei seggi, alle ore 15: subito dopo attesi i primi exit poll e proiezioni. Urne ancora aperte per le amministrative in ... fanpage.it

elezioni a messina 2026Lo speciale sulle elezioni comunaliUrne aperte per la seconda giornata di voto in quasi 750 Comuni italiani (di cui 18 capoluoghi). Si vota fino alle 15 e poi lo spoglio. Oltre 6,6 milioni di italiani sono chiamati alle urne per elegge ... tg24.sky.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web