Elezioni a Messina 2026 risultati sindaco e Comune | notizie e aggiornamenti in diretta

Le urne sono state chiuse a Messina e le operazioni di voto sono terminate. Ora si procede con lo scrutinio dei voti per le elezioni comunali e per la scelta del sindaco.

Urne chiuse definitivamente a Messina e stop alle operazioni di voto: si passa ora alla fase dello scrutinio. Con la chiusura dei seggi prende avvio la conta delle schede nelle 262 sezioni distribuite sul territorio cittadino, da cui emergeranno i nuovi equilibri politici della città. Lo spoglio. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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