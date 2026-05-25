Elezioni a Palombara Sabina 2026 | risultati sindaco

Alle 15 si sono diffusi i primi dati sull’affluenza alle urne nelle elezioni amministrative a Palombara Sabina del 2026. Nei prossimi aggiornamenti saranno pubblicati i risultati ufficiali per la corsa a sindaco, una volta disponibili.

I risultati delle elezioni amministrative a Palombara Sabina. A partire dalle 15 pubblicheremo in questo articolo tutti gli aggiornamenti sull'affluenza e, appena disponibili, i risultati per la corsa a sindaco.Articolo in aggiornamento. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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