A Palombara Sabina si terranno le elezioni comunali il 24 e 25 maggio, con una corsa tra il deputato Alessandro Palombi e la candidata Viviana Rosati. La sfida tra i due candidati determinerà chi guiderà il municipio nei prossimi anni. La competizione si presenta come una delle più significative degli ultimi tempi nel paese, con gli elettori chiamati a scegliere tra i due contendenti per il ruolo di primo cittadino.

? Cosa sapere Palombara Sabina vota il 24 e 25 maggio tra Alessandro Palombi e Viviana Rosati.. La sfida tra il deputato Palombi e la candidata Rosati decide la nuova amministrazione.. Palombara Sabina si prepara al voto amministrativo il 24 e 25 maggio con la sfida diretta tra Alessandro Palombi e Viviana Rosati per la guida del Comune. Le liste civiche sono state ufficializzate lo scorso sabato 25 aprile, delineando i contendenti che si sfideranno alle urne. Il primo turno delle votazioni si terrà domenica 24 maggio dalle ore 7:00 alle 23:00, mentre la chiusura dei seggi avverrà lunedì 25 maggio alle ore 15:00. Il rinnovamento del Consiglio comunale e l’elezione del nuovo sindaco rappresentano il fulcro di questa tornata elettorale nel borgo sabino.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Palombara Sabina: sfida storica tra Palombi e la prima sindaca

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