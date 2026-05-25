Elezioni a Messina chiusa la sezione 1 a Palazzo Zanca | hanno votato 451 elettori
Alle 15, le votazioni nella sezione 1 di Palazzo Zanca sono state interrotte dal presidente di seggio, Mario Siracusa. In totale, 451 elettori avevano già espresso la loro preferenza prima della chiusura. La sezione si trovava all’interno di uno degli edifici amministrativi del centro cittadino. La decisione di chiudere le urne è stata comunicata ufficialmente in quel momento.
Alle 15 il presidente di seggio Mario Siracusa ha ufficialmente stoppato le votazioni nella sezione 1 allestita a Palazzo Zanca. Iniziate le operazioni preliminari che porteranno allo spoglio.I votanti sono stati 451 su un totale di 2000 aventi diritto. Il dato riguarda, infatti, anche i. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
Notizie e thread social correlati
Elezioni amministrative a Messina, al via la presentazione delle liste a Palazzo Zanca: date e orariA Messina, si avvicina la scadenza per la presentazione delle liste dei candidati in vista delle elezioni comunali previste per il 24 e 25 maggio...
Messina, Lillo Valvieri sfida Palazzo Zanca: la lista è prontaLillo Valvieri ha presentato ufficialmente la lista dei candidati per le prossime elezioni comunali di Messina, depositandola il 24 aprile.
Temi più discussi: Elezioni Amministrative 2026: trasferito il materiale elettorale nelle sezioni del territorio comunale; Amministrative 2026, viabilità modificata attorno a Palazzo Zanca per consegna plichi e operazioni ai seggi; Elezioni Amministrative 2026 a Messina: regolarmente avviate le operazioni di voto; Elezioni a Messina, alle 23 ha votato il 46,46 per cento.
Comunicato stampa N. 382 - 20 maggio 2026 - Biblioteca Comunale e Archivio Storico: domani chiusura anticipata Leggi tutto su https://comune.messina.it/it/news/biblioteca-comunale-e-archivio-storico-domani-chiusura-anticipata facebook
Live | Elezioni comunali 2026 a Messina, lo spoglio in diretta e gli elettiMunicipio di Messina, foto da ImagoeconomicaComune di Messina - Imagoeconomica Speciale elezioni comunali 2026 ... msn.com
Elezioni comunali Messina: arriva il materiale elettorale, la viabilità nell’area antistante Palazzo ZancaIn occasione delle elezioni amministrative in programma domenica 24 e lunedì 25 maggio 2026, il Dipartimento Servizi Manutentivi – Servizio Mobilità Urbana del comune di Messina ha disposto provvedime ... strettoweb.com