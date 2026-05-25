Elezioni a Messina chiusa la sezione 1 a Palazzo Zanca | hanno votato 451 elettori

Notizia in breve

Alle 15, le votazioni nella sezione 1 di Palazzo Zanca sono state interrotte dal presidente di seggio, Mario Siracusa. In totale, 451 elettori avevano già espresso la loro preferenza prima della chiusura. La sezione si trovava all’interno di uno degli edifici amministrativi del centro cittadino. La decisione di chiudere le urne è stata comunicata ufficialmente in quel momento.