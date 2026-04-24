Lillo Valvieri ha presentato ufficialmente la lista dei candidati per le prossime elezioni comunali di Messina, depositandola il 24 aprile. La lista include diversi nomi e sarà uno dei principali elementi di confronto nelle prossime settimane. La sua presentazione è stata comunicata attraverso fonti ufficiali, senza ulteriori dettagli sui contenuti o sui partecipanti. La formazione politica si prepara ora alla campagna elettorale.

? Cosa sapere Lillo Valvieri deposita la lista dei candidati per le comunali di Messina il 24 aprile.. Il professionista di Via Garibaldi anticipa la competizione politica per la guida di Palazzo Zanca.. Lillo Valvieri ha depositato la lista dei candidati a Palazzo Zanca questo venerdì 24 aprile 2026, dando il via ufficiale alla corsa per la guida di Messina alle elezioni comunali. Il noto professionista della cura del capello, figura radicata nel tessuto sociale cittadino, ha anticipato i tempi della competizione politica presentando la propria squadra. La candidatura di Valvieri non rappresenta un salto nel vuoto, ma l’evoluzione di un percorso iniziato nel 2022, quando si era misurato nella sfida per la presidenza della quarta municipalità con una lista civica.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Messina, Lillo Valvieri sfida Palazzo Zanca: la lista è pronta

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