Elezioni amministrative a Messina al via la presentazione delle liste a Palazzo Zanca | date e orari
A Messina, si avvicina la scadenza per la presentazione delle liste dei candidati in vista delle elezioni comunali previste per il 24 e 25 maggio 2026. La procedura si svolge a Palazzo Zanca, con date e orari ancora da comunicare ufficialmente. Questa fase rappresenta un passaggio fondamentale per le forze politiche che intendono partecipare alla tornata elettorale.
Si avvicina una delle fasi più delicate del percorso elettorale verso le amministrative del 24 e 25 maggio 2026: la presentazione ufficiale delle liste dei candidati.A Palazzo Zanca, sede del Comune di Messina, la Sala Commissioni sarà aperta da venerdì 24 aprile fino a mercoledì 29 aprile 2026.🔗 Leggi su Messinatoday.it
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