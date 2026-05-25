Elezioni a Marano Equo 2026 | risultati sindaco

Alle ore 15 sono stati resi noti i dati sull’affluenza alle urne nelle elezioni amministrative a Marano Equo. I risultati delle votazioni per la carica di sindaco saranno pubblicati nel corso della giornata, man mano che le schede verranno conteggiate. L’affluenza e gli esiti delle elezioni saranno aggiornati in tempo reale in questo articolo.

I risultati delle elezioni amministrative a Marano Equo. A partire dalle 15 pubblicheremo in questo articolo tutti gli aggiornamenti sull'affluenza e, appena disponibili, i risultati per la corsa a sindaco.Articolo in aggiornamento. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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