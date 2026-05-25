Elezioni a Lecco l' affluenza finale | 60,45%

Alle 15 di lunedì sono stati chiusi i seggi a Lecco e l’affluenza finale è stata del 60,45%. In totale, 43 sezioni hanno registrato questa partecipazione.

Chiusi i seggi alle 15 di questo lunedì, arriva il primo dato ufficiale relativo alle elezioni comunali di Lecco: il 60,45% degli aventi diritto ha esercitato il voto nelle 43 sezioni della città. Un risultato in calo rispetto alle amministrative del 2020, quando l'affluenza finale si era fermata. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

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