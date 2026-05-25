Comunali 2026 affluenza in calo | 60,03% contro il 64,90% delle precedenti elezioni

Alle 15, i seggi si sono chiusi con un’affluenza del 60,03%, rispetto al 64,90% delle ultime elezioni comunali. Oltre 6 milioni e 600 mila italiani sono stati chiamati a votare per eleggere i sindaci e rinnovare i consigli comunali in 894 comuni, tra cui 18 capoluoghi di provincia.

AGI - Si sono chiusi alle ore 15 i seggi per la tornata le elezioni comunali che ha chiamato al voto oltre 6 milioni e 600mila italiani per eleggere i sindaci e rinnovare i consigli comunali in 894 comuni, di cui 18 capoluogo di provincia. Nei comuni con più di 15mila abitanti, l’ eventuale ballottaggio si terrà il 7 e 8 giugno. I capoluoghi dove si è votato sono: Venezia, Lecco, Mantova, Arezzo, Pistoia, Prato, Fermo, Macerata, Chieti, Avellino, Salerno, Andria, Trani, Reggio Calabria, Crotone, Agrigento, Enna e Messina. L'affluenza alla chiusura dei seggi è del 60,03%, in calo rispetto al 64,90 delle precedenti consultazioni. Affluenza in calo: 46,3% alle 23 di domenica. 🔗 Leggi su Agi.it

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