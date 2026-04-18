Milazzo Castelli e De Luca in campo | la sfida di Sud chiama Nord

Sabato 18 aprile alle ore 16:00, un comitato elettorale in via Piraino 40 sarà il punto di ritrovo per le attività politiche in vista delle prossime elezioni a Milazzo. Alla riunione parteciperanno i candidati Castelli e De Luca, coinvolti nella sfida tra le forze del Sud e del Nord. L’appuntamento segna un momento chiave per le strategie di campagna e la presentazione delle proposte ai cittadini.

Il pomeriggio di questo sabato 18 aprile, alle ore 16:00, il comitato elettorale situato in via Piraino 40 diventerà il fulcro delle strategie politiche per la gestione di Milazzo. In quella sede, la lista guidata da Laura Castelli, candidata sindaco e presidente di Sud chiama Nord, presenterà ufficialmente i nuovi nomi che comporranno le proprie schiere elettorali. L’evento vedrà la partecipazione diretta dell’Onorevole Cateno De Luca e dell’Onorevole Matteo Sciotto, figure chiave che accompagneranno la presentazione dei candidati. Una volta conclusi i lavori presso la sede di via Piraino, il gruppo, composto da Laura Castelli, dai nuovi candidati, da Cateno De Luca e da Matteo Sciotto, si sposterà per un sopralluogo diretto tra i vari quartieri della città.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Milazzo, Castelli e De Luca in campo: la sfida di Sud chiama Nord Notizie correlate Leggi anche: Milazzo, Sud Chiama Nord sceglie Laura Castelli candidata sindaco Milazzo, Castelli scende in campo: tour nei quartieri con De LucaLa corsa per la guida di Milazzo si intensifica con un appuntamento decisivo fissato per domani, domenica 12 aprile. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Milazzo, D’Amore si unisce al progetto Laura Castelli Sindaco; Milazzo, D’Amore aderisce al progetto Castelli sindaco. Accise: passo avanti all’ARS; Elezioni Milazzo, il no di Midili a confronti pubblici. Le reazioni dei candidati Falliti e Castelli; Milazzo, oggi la presentazione nuovi candidati con Laura Castelli Sindaco. Elezioni comunali Milazzo, oggi presentazione dei nuovi candidati di Sud chiama NordSi svolgerà questo pomeriggio, sabato 18 aprile, alle ore 16.00, al comitato elettorale di via Piraino 40, la presentazione di nuovi candidati nelle liste di Laura Castelli Sindaco di Milazzo. All’inc ... strettoweb.com Milazzo verso il voto: Sud chiama Nord presenta Laura Castelli e avvia la sfida elettorale.Prende ufficialmente avvio la campagna elettorale di Sud chiama Nord in vista delle elezioni amministrative di Milazzo. Nel corso di un incontro pubblico a Palazzo D’Amico è stata presentata la ... 98zero.com Caro sindaco uscente Midili, invece di girare per Milazzo a screditare le nostre norme, accetta un confronto pubblico insieme ai tuoi deputati di riferimento. Ti spiego io come funziona la norma sulle accise che abbiamo presentato al Parlamento Siciliano e che - facebook.com facebook Il MISH MASH FESTIVAL annuncia la line up dell'edizione 20216, la decima della sua storia, che si svolgerà a Milazzo dal 10 al 12 agosto #MishMashFestival x.com