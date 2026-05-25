ELEZIONI A CELLOLE Trionfo Di Leone ecco il nuovo consiglio Iovino recordman con 1808 voti exploit di 2 donne
Il candidato Guido Di Leone è stato eletto con facilità, consolidando il suo ruolo di sindaco. Iovino ha ottenuto il record di voti, con 1808 preferenze. Due donne sono riuscite a conquistare un exploit tra i candidati. La presentazione delle liste ha mostrato fin da subito che Di Leone avrebbe avuto poche difficoltà a ottenere un nuovo mandato.
Non c’è mai stata realmente partita a Cellole. Sin dalla presentazione delle liste era apparso evidente come Guido Di Leone fosse destinato a conquistare senza particolari ostacoli un nuovo mandato alla guida della città. Le urne hanno soltanto certificato ciò che da settimane era ormai nell’aria. 🔗 Leggi su Casertanews.it
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