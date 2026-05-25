ELEZIONI A CELLOLE Trionfo Di Leone ecco il nuovo consiglio Iovino recordman con 1808 voti exploit di 2 donne

Notizia in breve

Il candidato Guido Di Leone è stato eletto con facilità, consolidando il suo ruolo di sindaco. Iovino ha ottenuto il record di voti, con 1808 preferenze. Due donne sono riuscite a conquistare un exploit tra i candidati. La presentazione delle liste ha mostrato fin da subito che Di Leone avrebbe avuto poche difficoltà a ottenere un nuovo mandato.