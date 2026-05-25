Elezioni a Capo Verde vince l’opposizione di Carvalho

Il 17 maggio a Capo Verde si sono svolte le elezioni per l’Assemblea Nazionale. L’opposizione ha ottenuto la maggioranza dei seggi, sconfiggendo il partito al governo da dieci anni. I risultati ufficiali mostrano una vittoria netta per i candidati dell’opposizione, che hanno superato gli sfidanti con una percentuale significativa. Nessuna variazione è ancora stata annunciata sui dettagli delle percentuali di voto o sul numero di seggi conquistati.

A Capo Verde il 17 maggio si sono tenute le votazioni per il rinnovo dell’ Assembleia Nacional, che hanno visto l’opposizione trionfare sul partito che governava da dieci anni. A novembre vi sarà l’elezione del presidente della repubblica. I risultati. Le isole di Capo Verde si trovano a circa 500 chilometri a ovest del Senegal e ospitano una popolazione di circa mezzo milione di persone. Il Paese ottenne l’indipendenza dal Portogallo nel 1975 e oggi è considerato uno dei più stabili in Africa dal punto di vista della democrazia. Da quando nel 1991 vi fu l’introduzione del sistema multipartitico, infatti, i vari cambi di governo sono avvenuti senza golpe o spargimenti di sangue. 🔗 Leggi su Follow.it

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Cape Verde opposition wins parliamentary elections

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