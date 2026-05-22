Manutenzione del verde a suon di proroghe insorge l' opposizione
L’opposizione nel consiglio comunale di Castel Volturno ha presentato un’interrogazione scritta rivolta al responsabile dell’Ufficio Ambiente e al sindaco, concentrandosi sulla questione della manutenzione del verde pubblico. I consiglieri Antonio Portaro, Anastasia Petrella e Nicola Oliva hanno espresso preoccupazioni riguardo alle proroghe ripetute nel servizio, evidenziando un possibile impatto sulla gestione delle aree verdi della città. La questione sarà oggetto di approfondimento nelle prossime settimane.
La gestione del verde pubblico a Castel Volturno finisce nel mirino dell'opposizione. I consiglieri comunali Antonio Portaro, Anastasia Petrella e Nicola Oliva hanno presentato un’interrogazione, a risposta scritta, indirizzata al responsabile dell’Ufficio Ambiente e al sindaco Pasquale. 🔗 Leggi su Casertanews.it
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