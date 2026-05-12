Centrodestra Campania | Sangiuliano indicato capo opposizione

Da avellinotoday.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il centrodestra in Campania ha annunciato che il Consigliere Regionale Gennaro Sangiuliano sarà il nuovo capo dell’opposizione, in seguito alle dimissioni di Edmondo Cirielli. La decisione è stata condivisa dai segretari regionali di Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega e Noi Moderati, che hanno approvato la proposta di Fratelli d’Italia. La nomina sarà ufficializzata nelle prossime settimane.

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“I segretari regionali di Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega e Noi Moderati condividono la proposta di FdI, a seguito delle dimissioni di Edmondo Cirielli, di indicare quale nuovo capo dell’opposizione il Consigliere Regionale Gennaro Sangiuliano”. Lo dichiarano, in una nota congiunta, il Sen.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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