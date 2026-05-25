Elezioni 2026 risultati dello spoglio per il candidato sindaco di Reggio Calabria

Da reggiotoday.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Nel Comune di Reggio Calabria, lo spoglio delle schede per le elezioni del 2026 ha portato alla luce i risultati dei quattro candidati sindaco. I dati indicano quale candidato ha ottenuto la maggioranza dei voti, mentre gli altri si attestano alle rispettive percentuali di consenso. Le schede sono state analizzate e i risultati ufficiali sono stati resi pubblici. La vittoria è attribuita al candidato che ha superato gli altri in percentuale di preferenze.

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Qui verranno pubblicati i risultati dello spoglio per i quattro candidati sindaco al Comune di Reggio Calabria (articolo in aggiornamento). 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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