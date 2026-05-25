Alle ore 23:00 sono iniziati lo spoglio e gli exit poll delle elezioni comunali a Reggio Calabria del 2026. La città si avvia a eleggere il nuovo sindaco dopo dodici anni di amministrazione di centrosinistra. I risultati ufficiali saranno disponibili nelle prossime ore, mentre le prime proiezioni indicano quale candidato potrebbe ottenere la maggioranza dei voti. La consultazione ha visto una partecipazione elevata rispetto alle scorse tornate elettorali.

Reggio Calabria, 25 maggio 2026 – Reggio Calabria si prepara al post-Falcomatà, sindaco di centrosinistra che ha governato la città per ben 12 anni. La partita principale di queste elezioni comunali 2026 si gioca sull'asse centrosinistra-centrodestra, con due pesi massimi della politica locale a contendersi la carica di primo cittadino e, di conseguenza, lo scranno di sindaco della Città metropolitana. I risultati in tempo reale. Il ‘figlio d’arte’ Battaglia per il centrosinistra. Per il centrosinistra il candidato è Domenico Battaglia, figura storica del panorama politico reggino e sindaco facente funzioni uscente. ‘Figlio d'arte’ (suo padre Pietro fu sindaco e deputato), Battaglia vanta un lungo percorso iniziato nella Democrazia cristiana e proseguito nei Democratici di Sinistra fino al Partito Democratico. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Risultati elezioni Reggio Calabria 2026: exit poll e spoglio in tempo reale. Chi sarà il nuovo sindaco?

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