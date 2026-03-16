Elezioni Carmelo Pace | Ribera deve tornare a sognare la mia candidatura nasce dal basso

Il deputato regionale Carmelo Pace, già sindaco di Ribera dal 2010 al 2020, ha annunciato la sua candidatura alle prossime elezioni comunali che si terranno il 24 e 25 maggio. Pace, capogruppo della Democrazia cristiana all’Assemblea Regionale Siciliana, ha dichiarato che Ribera deve tornare a sognare e ha sottolineato che la sua candidatura nasce dal basso.

Il capogruppo della Dc all’Ars torna in campo per la poltrona di sindaco: “Non potevo restare a guardare una città stanca e senza visione” Già per dieci anni alla guida del Comune di Ribera dal 2010 al 2020, il deputato regionale Carmelo Pace, capogruppo della Democrazia cristiana all’Assemblea Regionale Siciliana, ha presentato l'altro ieri la sua candidatura a sindaco della città delle arance alle amministrative del 24 e 25 maggio. Una scelta maturata, dice ad AgrigentoNotizie, “per amore della mia città, oggi delusa, stanca, quasi rassegnata”. Pace propone un programma che guarda al futuro: nuove infrastrutture sportive, riqualificazione dell’ex mercato ortofrutticolo, rilancio delle borgate estive e servizi essenziali per una “città normale ma capace di pensare in grande”. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Articoli correlati Carmelo Pace pronto per la candidatura a sindaco di Ribera: “Solo contro tutti”L’ex primo cittadino e attuale capogruppo della Democrazia cristiana all’Ars annuncerà ufficialmente la sua corsa il 14 marzo: una sfida in solitaria... Il nodo Carmelo Pace candidato sindaco di Ribera resta, il Centrodestra andrà da "separati in casa" alle elezioniLa parola definitiva sull’accordo verrà data domattina a Palermo alla presenza dei leader regionali della coalizione. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Carmelo Pace Temi più discussi: Carmelo Pace pronto per la candidatura a sindaco di Ribera: Solo contro tutti; Amministrative a Ribera. Provenzano ufficializza stasera la candidatura, Pace il 14 marzo; La Vardera lancia la candidatura a sindaca di Eunice Palminteri a Ribera; Verso le amministrative: duello tra Peppe Zambito e Santo Lucia per la guida del Comune di Siculiana. Carmelo Pace pronto per la candidatura a sindaco di Ribera: Solo contro tuttiL’ex primo cittadino e attuale capogruppo della Democrazia cristiana all’Ars annuncerà ufficialmente la sua corsa il 14 marzo: una sfida in solitaria per riconquistare la guida della città delle aranc ... agrigentonotizie.it La Vardera lancia la candidatura a sindaca di Eunice Palminteri a RiberaL’annuncio ufficiale sui social, presentazione il 12 marzo: La città merita coraggio, libertà e una nuova visione ... agrigentonotizie.it Comunicalo. . Carmelo Pace presenta la candidatura a sindaco di Ribera e illustra il suo programma elettorale https://comunicalo.it/2026/03/15/ribera-carmelo-pace-presenta-la-candidatura-a-sindaco-e-illustra-il-suo-programma-elettorale/ - facebook.com facebook