Carmelo Pace pronto per la candidatura a sindaco di Ribera | Solo contro tutti

Da agrigentonotizie.it 7 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Carmelo Pace, deputato e capogruppo della Democrazia cristiana all’Ars, si prepara a presentare la sua candidatura a sindaco di Ribera per le elezioni del 23 e 24 maggio. L’annuncio ufficiale è previsto a breve e arriva in un momento di grande attenzione politica nella città. Pace ha dichiarato di essere pronto a correre da solo contro tutti.

L’ex primo cittadino e attuale capogruppo della Democrazia cristiana all’Ars annuncerà ufficialmente la sua corsa il 14 marzo: una sfida in solitaria per riconquistare la guida della città delle arance Carmelo Pace, deputato e capogruppo della Democrazia cristiana all’Ars, è pronto a ufficializzare la sua candidatura a sindaco di Ribera alle elezioni amministrative del 23 e 24 maggio. L’annuncio ufficiale arriverà il 14 marzo durante una conferenza stampa nella sala convegni del palazzo comunale, dove presenterà il suo nuovo progetto politico insieme ai suoi sostenitori. I dettagli sulla coalizione e sul programma saranno svelati in conferenza stampa. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Il nodo Carmelo Pace candidato sindaco di Ribera resta, il Centrodestra andrà da "separati in casa" alle elezioniLa parola definitiva sull’accordo verrà data domattina a Palermo alla presenza dei leader regionali della coalizione.

Faro Controcorrente verso le amministrative, possibile candidatura a sindaco a RiberaIl responsabile del “Faro Controcorrente di Ribera”, Francesco D’Anna, annuncia che il gruppo sta valutando la possibilità di presentare un proprio...

Contenuti e approfondimenti su Carmelo Pace.

Discussioni sull' argomento Amministrative a Ribera. Provenzano ufficializza stasera la candidatura, Pace il 14 marzo; Pace e patta | Salvini e Schifani sono tornati ad amarsi, nel frattempo in Sicilia è tutto fermo; San Gerlando e il destino di Agrigento, la preghiera di don Giuseppe Pontillo: Amore per la città, si vada oltre i partiti; Ribera: Torna sulla scena politica il Partito Democratico.

Cerca altre news e video sullo stesso tema.