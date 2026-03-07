Carmelo Pace pronto per la candidatura a sindaco di Ribera | Solo contro tutti

Carmelo Pace, deputato e capogruppo della Democrazia cristiana all’Ars, si prepara a presentare la sua candidatura a sindaco di Ribera per le elezioni del 23 e 24 maggio. L’annuncio ufficiale è previsto a breve e arriva in un momento di grande attenzione politica nella città. Pace ha dichiarato di essere pronto a correre da solo contro tutti.

L’ex primo cittadino e attuale capogruppo della Democrazia cristiana all’Ars annuncerà ufficialmente la sua corsa il 14 marzo: una sfida in solitaria per riconquistare la guida della città delle arance Carmelo Pace, deputato e capogruppo della Democrazia cristiana all’Ars, è pronto a ufficializzare la sua candidatura a sindaco di Ribera alle elezioni amministrative del 23 e 24 maggio. L’annuncio ufficiale arriverà il 14 marzo durante una conferenza stampa nella sala convegni del palazzo comunale, dove presenterà il suo nuovo progetto politico insieme ai suoi sostenitori. I dettagli sulla coalizione e sul programma saranno svelati in conferenza stampa. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Il nodo Carmelo Pace candidato sindaco di Ribera resta, il Centrodestra andrà da "separati in casa" alle elezioniLa parola definitiva sull’accordo verrà data domattina a Palermo alla presenza dei leader regionali della coalizione.

Faro Controcorrente verso le amministrative, possibile candidatura a sindaco a RiberaIl responsabile del “Faro Controcorrente di Ribera”, Francesco D’Anna, annuncia che il gruppo sta valutando la possibilità di presentare un proprio...

