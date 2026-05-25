Elezioni 2026 Giuseppe Zambito rieletto sindaco di Siculiana

Giuseppe Zambito è stato rieletto sindaco di Siculiana dopo aver vinto le elezioni contro Santo Lucia. La competizione elettorale ha portato i cittadini a confermare la fiducia all’amministrazione uscente. Zambito, preside, sposato e padre di due figli, ha ottenuto la maggioranza dei voti. La vittoria si è concretizzata al termine di una campagna elettorale che ha coinvolto gli elettori locali. La proclamazione ufficiale è avvenuta nelle ore successive allo scrutinio.

Giuseppe Zambito è stato rieletto sindaco di Siculiana. Preside, sposato e padre di due figli, Zambito ha avuto la meglio su Santo Lucia al termine di una competizione elettorale che ha visto i cittadini confermare la fiducia all'amministrazione uscente.Elezioni 2026 ad Agrigento: seggi chiusi e. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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