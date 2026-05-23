Elenchi regionali per il ruolo docenti 2026 27 | domanda scade lunedì 25 maggio ultimi giorni per scegliere la regione LO SPECIALE

Assunzione docenti anno scolastico 202627: la novità sarà rappresentata dagli ELENCHI REGIONALI PER IL RUOLO. Il decreto attuativo è stato pubblicato e sarà possibile presentare domanda dal 6 al 25 maggio. Una opportunità in più per il ruolo. L'articolo Elenchi regionali per il ruolo docenti 202627: domanda scade lunedì 25 maggio, ultimi giorni per scegliere la regione LO SPECIALE. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Elenchi regionali docenti per il ruolo, ultimi giorni per presentare la domanda

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