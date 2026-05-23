Elenchi regionali per il ruolo docenti 2026 27 | domanda scade lunedì 25 maggio ultimi giorni per scegliere la regione LO SPECIALE
Le domande per gli elenchi regionali dei docenti per il 202627 devono essere presentate entro lunedì 25 maggio. La procedura riguarda l’iscrizione alle liste di ruolo, che permetteranno di essere chiamati per le supplenze e le assunzioni. Gli aspiranti insegnanti devono scegliere la regione in cui desiderano lavorare, con pochi giorni ancora disponibili per completare la domanda. La novità riguarda proprio l’introduzione di questi elenchi regionali.
Assunzione docenti anno scolastico 202627: la novità sarà rappresentata dagli ELENCHI REGIONALI PER IL RUOLO. Il decreto attuativo è stato pubblicato e sarà possibile presentare domanda dal 6 al 25 maggio. Una opportunità in più per il ruolo. L'articolo Elenchi regionali per il ruolo docenti 202627: domanda scade lunedì 25 maggio, ultimi giorni per scegliere la regione LO SPECIALE. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Elenchi regionali docenti per il ruolo, ultimi giorni per presentare la domanda
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