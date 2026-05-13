Elenchi regionali per il ruolo docenti 2026 27 | domanda entro il 25 maggio video tutorial e risposte ai quesiti LO SPECIALE

Il Ministero dell’istruzione ha aperto le iscrizioni agli elenchi regionali per il ruolo docente per l’anno scolastico 202627. La domanda di partecipazione deve essere presentata entro il 25 maggio. È disponibile un video tutorial che spiega la procedura e sono state pubblicate risposte ai principali quesiti relativi alla procedura di inserimento. Questa novità riguarda l’inclusione nelle liste regionali per l’assunzione dei docenti.

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Assunzione docenti anno scolastico 202627: la novità sarà rappresentata dagli ELENCHI REGIONALI PER IL RUOLO. Il decreto attuativo è stato pubblicato e sarà possibile presentare domanda dal 6 al 25 maggio. Una opportunità in più per il ruolo. L'articolo Elenchi regionali per il ruolo docenti 202627: domanda entro il 25 maggio, video tutorial e risposte ai quesiti LO SPECIALE.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Elenchi regionali per il ruolo docenti 2026/27: chi può inserirsi. Domanda dal 6 maggio, come scegliere la regione [LO SPECIALE]Assunzione docenti anno scolastico 202627: la novità sarà rappresentata dagli ELENCHI REGIONALI PER IL RUOLO. Temi più discussi: Presentata la piattaforma per la gestione degli Elenchi Regionali dei docenti. Ecco la procedura; DOMANDE INSERIMENTO ELENCHI REGIONALI DOCENTI DAL 6 AL 25 MAGGIO 2026; VIDEO TUTORIAL | Elenchi regionali per il ruolo, come fare la domanda passo dopo passo. GUIDA a cura di Sonia Cannas; ELENCHI REGIONALI PER IL RUOLO A.S. 2026/2027: I FILE SULLA CONSISTENZA DOCENTI AVENTI TITOLO AL RUOLO NELLE VARIE GRADUATORIE CONCORSUALI E LA LETTURA DEI DATI. Nel corso di Question Time, Sonia Cannas ha fatto il punto sulla compilazione della domanda per gli elenchi regionali finalizzati al ruolo, soffermandosi soprattutto sugli aspetti pratici che stanno generando dubbi tra gli aspiranti. x.com Elenchi regionali per il ruolo docenti 2026, domanda al via. Piattaforma aperta: scadenza 25 maggioAssunzioni docenti: aperta piattaforma per la domanda di inserimento negli elenchi regionali per il ruolo docenti nel 2026/27. Scade 25 maggio ... orizzontescuola.it Elenchi regionali: La domanda è semplice, ma attenzione all’inoltro finale. Il consiglio di Sonia Cannas per non sbagliareNel corso di Question Time, Sonia Cannas ha fatto il punto sulla compilazione della domanda per gli elenchi regionali finalizzati al ruolo, soffermandosi soprattutto sugli aspetti pratici che stanno g ... orizzontescuola.it