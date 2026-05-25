Elenchi regionali 2026 | ultime info su posti disponibili cancellazione dalle graduatorie e vincoli per chi sarà assunto

Oggi alle 23.59 scade la scadenza per presentare la domanda di partecipazione agli elenchi regionali per il ruolo scolastico 202627. Sono disponibili posti, ma ci sono anche casi di cancellazione dalle graduatorie e vincoli per chi sarà assunto. Per alcuni questa rappresenta un'opportunità supplementare, mentre per altri potrebbe essere l’unica possibilità di entrare in graduatoria.

Elenchi regionali per il ruolo a.s. 202627: la domanda di partecipazione scade oggi alle 23.59. Per alcuni si tratta di un’opportunità aggiuntiva per il ruolo, per altri potrebbe essere l’unica. Alcuni chiarimenti Sono idonea pnrr1 nella classe A050 nell regione Puglia. Punteggio *** Se dovessi inserirmi negli elenchi regionali di un’altra regione e avere il ruolo in quest’ ultima potrei lasciarlo per accettare eventuale ruolo il Puglia?Dove posso vedere i posti disponibili per ogni regione? Ho scaricato dei file dove era indicato il numero dei vincitori e degli idonei.Se dovessi partecipare all’elenco regionale in altra regione cosa succede della mia apposizione in Puglia? Partiamo da questo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Elenchi regionali per il ruolo docenti 2026, come funzionano e chi può inserirsi

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