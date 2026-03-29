Elenchi regionali per il ruolo 2026 ci si potrà inserire in una sola regione e senza conoscere i posti disponibili

Il 18 marzo 2026, durante una puntata di OrizzonteScuola TV, si è discusso del decreto attuativo relativo agli elenchi regionali per il ruolo del 2026. La docente esperta Sonia Cannas ha spiegato che sarà possibile inserirsi in un’unica regione e che al momento non sono ancora disponibili informazioni sui posti disponibili. Il decreto è stato pubblicato dopo l’approvazione del CSPI e riguarda tempistiche, requisiti e modalità di accesso.

Nel question time del 18 marzo 2026 su OrizzonteScuola TV, con ospite Sonia Cannas, docente esperta, si è parlato del decreto attuativo per gli elenchi regionali per il ruolo, in pubblicazione dopo il via libera del CSPI, con focus su tempistiche, requisiti e modalità di accesso. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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