Alto Adige auto precipita per 200 metri in un burrone | muore la 29enne Anna Seebacher due feriti
Una donna di 29 anni è deceduta dopo essere precipitata con l’auto per circa 200 metri in un dirupo in Val d’Ultimo, in Alto Adige. L’incidente ha coinvolto anche due persone rimaste ferite, trasportate in ospedale. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per le operazioni di recupero e i rilievi. La dinamica esatta dell’incidente è ancora in fase di accertamento.
Una donna di 29 anni, Anna Seebacher, è morta dopo essere precipitata con l’auto per 200 metri in un dirupo in Val d’Ultimo, in Alto Adige. Lievemente feriti il marito e una 17enne. Indagini in corso per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.🔗 Leggi su Fanpage.it
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