Valanga in Alto Adige morta giovane scialpinista di 26 anni | era rimasta sepolta per un'ora sotto la neve

Una valanga in Val Ridanna, in Alto Adige, ha causato la morte di una giovane scialpinista di 26 anni. La donna era rimasta sepolta sotto la neve per circa un'ora prima di essere recuperata dai soccorritori. Sale così a tre il numero delle vittime dell’incidente, dopo il trasporto in elicottero a Innsbruck di un’altra persona in condizioni gravi.

Sale a tre il bilancio della valanga in Val Ridanna (Alto Adige). La terza vittima è Laura Santino, 26 anni, trasportata ieri in gravi condizioni a Innsbruck con l'elisoccorso. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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