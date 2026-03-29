Stasera su Rai Movie viene trasmesso il film di Darren Aronofsky, un grande progetto biblico che vede nel cast attori come Russell Crowe, Jennifer Connelly, Shia LaBeouf ed Emma Watson. Durante la produzione, è stato deciso di non utilizzare animali veri sul set, una scelta che ha suscitato interesse e discussioni tra gli addetti ai lavori.

Stasera in prima serata su Rai Movie l'epico colossal biblico di Aronosfky con le star Russell Crowe, Jennifer Connelly, Shia LaBeouf e Emma Watson. Continua a dividere Noah, controverso adattamento d'ispirazione biblica diretto da Darren Aronofsky nel 2014. Il film che vanta un cast al star torna stasera in prima serata su Rai Movie raccontando l'impresa di Noè che costruì un'arca per sfuggire al diluvio universale mettendo in salvo la propria famiglia e una coppia di animali per ogni specie, così da garantire il ripopolamento della Terra. Costato circa 125 milioni, Noah ne ha incassati 362 a livello globale rivelandosi un successo nonostante le numerose critiche. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Noah: perché Darren Aronofsky ha vietato gli animali veri sul set del colossal con Russell Crowe?

Articoli correlati

Darren Aronofsky ha fatto una serie con l’AI, e non è piaciuta per nienteIl regista di “Il cigno nero” ha uno studio specializzato in collaborazione con Google, ma per la critica il risultato è comunque “sbobba” Il regista...

"Darren Aronofsky ha tradito il cinema": tutti contro la sua nuova serie IADopo la presentazione della serie, la critica internazionale e americana si è scagliata all'unisono contro la nuova creatura concepita sfruttando in...

Una selezione di notizie su Darren Aronofsky

Argomenti discussi: NOAH, recensione del film di Darren Aronofsky; Noah su Rai Movie.

Perché i corti sulla Rivoluzione americana di Darren Aronofsky fanno così discutere: Sbobba digitaleMilano, 3 febbraio 2026 – Darren Aronofsky lo ha detto piuttosto chiaramente: The tools are coming. If we don’t shape these tools, somebody else will – Gli strumenti stanno arrivando. E se non ... quotidiano.net