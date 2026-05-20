Crisi Electrolux | assemblea pubblica a Porcia contro gli esuberi il vescovo al fianco dei lavoratori

Alle 9 di questa mattina, i lavoratori dello stabilimento Electrolux di Porcia hanno iniziato uno sciopero davanti all’ingresso dell’impianto, manifestando contro i licenziamenti annunciati dall’azienda. Nel corso della giornata, si terrà un’assemblea pubblica a cui parteciperanno anche rappresentanti religiosi, tra cui il vescovo locale, che si sono detti vicini ai dipendenti. La protesta coinvolge i lavoratori e le loro famiglie, mentre le parti sociali continuano a discutere delle prospettive future dello stabilimento.

È iniziato alle 9 lo sciopero dei lavoratori di Electrolux di fronte all'entrata dello stabilimento di Porcia. Nella giornata di mercoledì 20 maggio si è svolta l'assemblea pubblica promossa dalle sigle sindacali Fim, Fiom e Uilm insieme alle Rsu aziendali di fronte alla portineria nord di via. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

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