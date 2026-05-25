I lavoratori di Electrolux hanno manifestato davanti alla sede dell’azienda, criticando l’atteggiamento del ministro del Turismo. Secondo i rappresentanti sindacali, l’intervento del ministro si presenta come un’assenza di decisione, paragonabile a quello di Ponzio Pilato. Il piano di ristrutturazione e i licenziamenti sono ancora in discussione e resteranno sul tavolo fino al prossimo incontro previsto al ministero il 15 giugno.

Il piano di Electrolux e i licenziamenti restano sul tavolo, in attesa di un nuovo vertice al Mimit il 15 giugno. Almeno per ora dalla multinazionale svedese non c’è stato alcun passo indietro, al di là della richiesta di ritiro da parte dei sindacati e dei lavoratori in presidio fuori dal Ministero, della contrarietà degli enti locali. E di quella del ministro delle Imprese del made in Italy Adolfo Urso e del governo, secondo cui il piano da 1700 esuberi in Italia è “ irricevibile “. “Non negoziamo con la pistola alla testa”, ha commentato il segretario generale della Fiom Cgil Michele De Palma. Per poi rivendicare al termine del vertice:... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Electrolux, presidio dei lavoratori: “Da Urso un atteggiamento da Ponzio Pilato”

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