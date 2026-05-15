Electrolux sciopero e presidio a Roma il 25 maggio Urso | No a chiusure e licenziamenti
Il prossimo 25 maggio si terrà un incontro al ministero del Made in Italy, mentre in concomitanza si svolgerà uno sciopero e un presidio a Roma. Le organizzazioni sindacali hanno programmato questa mobilitazione in risposta alle questioni legate alle chiusure di stabilimenti e ai licenziamenti. La protesta coinvolgerà lavoratori e rappresentanti sindacali che vogliono far sentire la loro voce sui temi delle attività produttive e delle condizioni occupazionali.
Sciopero e presidio a Roma in vista dell'incontro previsto il 25 maggio al ministero del Made in Italy. Lo hanno deciso le sigle sindacali Fim, Fiom e Uilm di Electrolux al termine di una riunione che si è svolta il 14 maggio. Il piano di Electrolux che prevede 1.700 esuberi in Italia ha. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
Sullo stesso argomento
Electrolux in sciopero il 25 maggio contro i 1.700 licenziamenti annunciatiIl prossimo 25 maggio i lavoratori italiani di Electrolux scenderanno in sciopero per protestare contro i 1.
Electrolux, Urso: "Ci muoveremo con determinazione, no a chiusure e licenziamenti"“Intendiamo muoverci con determinazione e trasparenza in questa vertenza” su Electrolux “e abbiamo convocato subito il tavolo per il giorno 25”.
Electrolux, i sindacati annunciano per il 25 maggio sciopero di gruppo con presidio al Ministero. Mobilitazione per la giornata in cui il governo ha convocato il tavolo di trattative al Mimit. Il 18 produzione ferma a Susegana per mancanza di componenti. x.com
ELECTROLUX IN FIAMME: LAVORATORI IN STATO DI AGITAZIONE PERMANENTE. IL 25 MAGGIO PRESIDIO A ROMA E SCIOPERO NAZIONALE La tensione è alle stelle negli stabilimenti Electrolux del Nordest. A Porcia i lavoratori hanno fatto un’irru - Facebook facebook
Electrolux, sindacati: lunedì 25 maggio sciopero di gruppo con presidio al ministero. Cosa sta succedendoElectrolux e la crisi industriale in Europa: il 25 maggio sciopero di gruppo. Ma I rappresentanti sindacali puntano a riproporre il modello di lotta della stagione 2013-2014, con proteste improvvise, ... firstonline.info
Electrolux, i sindacati: Sciopero in tutti gli stabilimenti del gruppo il 25 maggio e presidio al MimitAnnunciati, inoltre, scioperi improvvisi, mirati e calibrati, come nelle lotte della stagione 2013-2014 ... tgcom24.mediaset.it