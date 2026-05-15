Electrolux sciopero e presidio a Roma il 25 maggio Urso | No a chiusure e licenziamenti

Il prossimo 25 maggio si terrà un incontro al ministero del Made in Italy, mentre in concomitanza si svolgerà uno sciopero e un presidio a Roma. Le organizzazioni sindacali hanno programmato questa mobilitazione in risposta alle questioni legate alle chiusure di stabilimenti e ai licenziamenti. La protesta coinvolgerà lavoratori e rappresentanti sindacali che vogliono far sentire la loro voce sui temi delle attività produttive e delle condizioni occupazionali.

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