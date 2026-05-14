Electrolux la Regione Marche chiede il ritiro del piano industriale

La Regione Marche ha richiesto formalmente l'immediato ritiro del piano industriale di Electrolux, che prevede la chiusura dello stabilimento di Cerreto d’Esi. La decisione ha suscitato reazioni tra i rappresentanti della Giunta regionale, che si sono detti pronti a mettere in atto tutte le strategie necessarie per tutelare i 170 lavoratori coinvolti. La richiesta è stata presentata ufficialmente attraverso una comunicazione rivolta all’azienda, ma al momento non sono stati resi noti i dettagli delle eventuali misure che si intendono adottare.

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