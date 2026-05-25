Electrolux i sindacati | Tutti contro il piano dell' azienda

I sindacati affermano che tutte le parti coinvolte sono contrarie al piano presentato da Electrolux. Dopo l'incontro al Ministero delle imprese e del made in Italy, i rappresentanti sindacali dichiarano di aver ottenuto un primo risultato, sottolineando che alla fine del tavolo è stato richiesto il ritiro del piano. Il progetto dell'azienda prevede la chiusura di uno stabilimento e il licenziamento di un numero non specificato di dipendenti.

Dal ministro ai sindacati, “ Tutti sono contro il Piano di Electrolux ”. I sindacati incassano quello che chiamano “un primo risultato” e Michele De Palma della Fiom ricorda come alla fine del tavolo al Mimit “Tutti chiedono il ritiro del piano” dell’azienda, che prevede 1.719 licenziamenti sparsi in tutti gli stabilimenti. “Non negoziamo con la pistola alla testa”, dice De Palma, ribadendo la richiesta di ritiro del Piano per poi aprire un confronto. Insieme a lui, all’uscita della riunione sotto al ministero delle Imprese, anche Rocco Palombella della Uilm e Ferdinando Uliano della Cisl Fim. Questo articolo Electrolux, i sindacati: "Tutti... 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Electrolux, la delusione dei lavoratori dopo il tavolo al Mimit: Piano non ritirato

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