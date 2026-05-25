El Shaarawy addio da favola | il gol decisivo era già stato annunciato

Stephan El Shaarawy ha lasciato la squadra con un gol decisivo nella vittoria per 2-0 contro il Verona. Il suo goal ha assicurato il ritorno della squadra in Champions League dopo sette anni. La partita si è conclusa con questa rete, che ha confermato il risultato finale. L’attaccante ha segnato nel momento più importante, contribuendo alla qualificazione europea della squadra.

Testata Giornalistica Aut. Trib. Roma n° 19818 del 06122018Direttore Responsabile: Emanuele De Scisciolo El Shaarawy saluta la Roma con un gol decisivo che riporta i giallorossi in Champions League. Aveva dichiarato in precedenza che gli sarebbe piaciuto concludere così la sua avventura con la Lupa dopo 10 anni d'amore. Stephan El Shaarawy ha salutato la Roma nel modo più bello possibile: con un gol pesantissimo, quello del definitivo 2-0 contro il Verona, che ha sancito il ritorno dei giallorossi in Champions League dopo sette anni di attesa. Una serata carica di emozioni per il Faraone, che al Bentegodi ha disputato quelli che potrebbero essere stati i suoi ultimi minuti con la maglia romanista, chiudendo un legame iniziato nel 2016. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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