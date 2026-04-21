La società ha comunicato al calciatore che non intende procedere con il rinnovo del contratto. Tra i vari trattative di rinnovo in corso nella squadra, quella di El Shaarawy era tra le più discusse, ma al momento non ci sono segnali di un accordo imminente. La decisione è stata comunicata ufficialmente e il calciatore è a conoscenza della situazione.

Tra i tanti rinnovi in bilico fin qui in casa Roma, c’era anche quello di Stephan El Shaarawy, ma qualcosa sembra muoversi. Come rivelato da Angelo Mangiante, è stato comunicato al Faraone che il suo contratto non verrà rinnovato. La poca continuità e la tanta concorrenza hanno portato la proprietà a prendere questa decisione. A fine stagione la Roma deve salutare un veterano dello spogliatoio, che ha fatto tanto per i colori giallorossi fin da quando è arrivato a Trigoria. Stagione complicata per il Faraone. Sotto la guida Gasperini, El Shaarawy non ha mai trovato continuità, nemmeno come uomo in più a gara in corso. La concorrenza e le noie fisiche hanno costretto il numero 92 a trovare parecchie difficoltà nel trovare il ritmo gara, richiesto dal mister.🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - El Shaarawy non rinnova, decisone già comunicata al calciatore

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