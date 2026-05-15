El Shaarawy dà l’addio | Roma-Lazio la mia ultima partita all’Olimpico

Il calciatore ha annunciato che la partita tra Roma e Lazio sarà la sua ultima all’Olimpico. La comunicazione è arrivata attraverso un messaggio pubblico, in cui ha riflettuto sui momenti vissuti in quella cornice. La gara si svolgerà il 15 maggio 2026 e rappresenta l’ultimo impegno del giocatore nel stadio che per anni ha ospitato le sue esultanze e le sue sfide. La notizia ha suscitato reazioni tra tifosi e addetti ai lavori.

Roma, 15 maggio 2026 – “Ci sono luoghi che diventano casa senza che tu te ne accorga. E poi, un giorno, ti rendi conto che è stato molto di piú. erano persone, emozioni, vita. Per me, questi 10 anni sono stati tutto questo”. Così Stephan El Shaarawy annuncia l’addio alla Roma a giugno alla scadenza naturale del suo contratto. Il Faraone lo ha fatto con un lungo messaggio sui social e un video del suo periodo alla Roma. “Sono arrivato qui con sogni, ambizioni e tanta voglia di dimostrare. Me ne vado con il cuore pieno. Pieno di ricordi, di battaglie condivise, di gioie immense ma anche di momenti difficili che mi hanno fatto crescere, dentro e fuori dal campo. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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