Sali El Koudri, coinvolto nell'incidente a Modena, ha un passato che include dichiarazioni di ostilità nei confronti di Chiara Ferragni. Inoltre, fonti ufficiali indicano che si è arruolato nella NATO. L'uomo ha recentemente guidato a grande velocità tra la folla, causando un grave episodio di cronaca. Le indagini in corso stanno verificando i motivi e le circostanze che hanno portato a questo comportamento. La polizia sta approfondendo la sua storia personale e le eventuali influenze esterne.

Dal passato di Sali El Koudri, l'uomo che si è lanciato a tutta velocità con la sua auto sulla folla a Modena, emergono dettagli sconcertanti. Tra questi, il fatto che avrebbe voluto arruolarsi nella Nato e l'astio nei confronti di Chiara Ferragni. Elementi che si aggiungono al profilo sempre del 31enne marocchino accusato della strage avvenuta in via Emilia, dove otto persone sono rimaste ferite, quattro delle quali in modo gravissimo. Secondo quanto emerso dagli accertamenti investigativi, El Koudri avrebbe contattato via mail una base Nato in Toscana chiedendo informazioni sia sul menù della struttura sia sulle modalità di arruolamento. Tracce trovate nei dispositivi sequestrati dagli inquirenti - computer e quattro telefoni cellulari - che delineano l'interesse del ragazzo per il mondo militare. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Sali El Koudri, l'odio per Chiara Ferragni e l'arruolamento nella Nato: cosa emerge

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