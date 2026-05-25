Effetto anticiclone | l' ozono oltre i limiti quando cambia il meteo

A Milano si registrano temperature tipiche dell’estate a fine maggio, con valori elevati anche in Lombardia. Per la prima volta in questa stagione, l’ozono ha superato la soglia di 180 microgrammi per metro cubo, limite di informazione. La situazione è legata alle condizioni meteorologiche, che favoriscono l’accumulo di inquinanti nell’aria.

A Milano fa caldo come in piena estate nonostante il calendario segni fine maggio. E le temperature estive hanno scatenato in Lombardia i primi superamenti stagionali della soglia di informazione dell’ozono, fissata a 180 microgrammi per metro cubo (µgm³). Il dato è stato reso noto da Arpa. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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